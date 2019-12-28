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محافظات

لدمجهم في المجتمع .. احتفالية لذوي القدرات الخاصة بالداخلة في الوادي الجديد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:51 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
نظم حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد مساء اليوم ، احتفالية اليوم العالمي للطفل المعاق بالتعاون مع جمعية الأمل للتنمية بالداخلة ، اليوم السبت، بمدينه ملاهي "مرح لاند" بالساحة الشعبية، بمدينة موط، بحضور اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة، ومحمد على عبدالغنى، أمين عام حزب مستقبل وطن بالداخلة والقس مرقص شفيق راعى كنيسة مارى جرجس بالداخلة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز الداخلة وأولياء الأمور.

وقال النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إن أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، الذين كنا نراهم عبئا على كاهلنا، هم اليوم يصطفون فى المقدمة، يبدعون وينتجون ويتألقون، لافتا الي أن توجه الدولة وقيادتها السياسية اختلف كثيرا عما كان عليه، فاهتمام الدولة اليوم بذوى القدرات الخاصة، وإعلان العام الماضى عاما لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى التشريعات الصادرة فى هذا الشأن تأتى فى إطار التأكيد على أن المنتمين لهذه الفئة صاحبة القدرات الخاصة يمثلون طاقة الأمل والنور والعزيمة والتحدى، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأبطال، يدفعون المجتمع إلى القدرة على العطاء.

ووجه النائب تامر، التحية لكل أسرة مصرية لديها طفل معاق ، وطالب بضرورة أن تسعي كل أسرة لاكتشاف المواهب والإبداع الكامن داخل أبنائهم من أصحاب القدرات الخاصة ، والعمل على تنميتها وتحفيزهم وتشجيعهم لاستثمار ما يمتلكونه من طاقة وتحويلها للإنتاج والتنمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها "عبدالقادر " اليوم في الاحتفال الذي نظمه حزب مستقبل وطن وجمعية الأمل للتنمية بالداخلة بعنوان" اليوم العالمي للطفل المعاق " .

ورحب الأمين العام المساعد بالقيادات الشعبية والتنفيذية التي حضرت اللقاء، وكل من ساهم في تنظيم الحفل من جمعية التنمية برئاسة عمران يماني و أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.

من جانبه أعرب اللواء محمد الفحام، رئيس مجلس مدينه الداخلة، عن سعادته للمشاركة في الحفل ، وتبرع بمبلغ مالي لجمعية التنمية ، ووجه شكره لحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد والنائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، علي ما تم بذله من جهد لاحتواء هذه الفئة ودمجها في المجتمع.

من جانبه وجه القمص مرقص راعي كنيسة مار جرجس بالداخلة، كلمات طيبة بمناسبة الاحتفال ووجه شكره للنائب تامر عبدالقادر، علي رعاية الحفل الكريم.

وفي نهاية الاحتفال جري توزيع عدد كبير من الهدايا علي أكثر من ٥٠٠ معاق، عبارة عن حقائب بها ملابس هدية من حزب مستقبل وطن، وحقائب بها سلع غذائية مقدمة من جمعية الأمل للتنمية بالداخلة.
لدمجهم في المجتمع .. احتفالية لذوي القدرات الخاصة بالداخلة في الوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع .. احتفالية لذوي القدرات الخاصة بالداخلة في الوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع .. احتفالية لذوي القدرات الخاصة بالداخلة في الوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع .. احتفالية لذوي القدرات الخاصة بالداخلة في الوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع .. احتفالية لذوي القدرات الخاصة بالداخلة في الوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع .. احتفالية لذوي القدرات الخاصة بالداخلة في الوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع .. احتفالية لذوي القدرات الخاصة بالداخلة في الوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع .. احتفالية لذوي القدرات الخاصة بالداخلة في الوادي الجديد
لدمجهم في المجتمع .. احتفالية لذوي القدرات الخاصة بالداخلة في الوادي الجديد
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