AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج المركز الدولى للهندسة الوراثية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار التعاون مع الهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ، عن برنامج Collaborative Research Programme (CRP) .

يهدف البرنامج إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز وكذا تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على التويين المحلى والاقليمى فى مجالات:

Basic Science

Human health Care

Industrial and agricultural biotechnology

Bioenergy

وليتمكن الباحث من التقدم للبرنامج عليه الآتى:

- على الباحث المصرى التقدم مباشرة على الموقع الالكترونى للمركز icgeb.org

- إرسال نسخة الكترونية من المشروع البحثى لمركز الــــ IGGEB ونسخة ورقية للأكاديمية مع خطاب ترشيح رسمى من الجهة المرشحة موجه للسيد الاستاذ الدكتور رئيس الاكاديمية، بالاضافة إلى نسخة الكترونية على البريد الالكترونى [email protected]

وستقوم الاكاديمية بصفتها نقطة اتصال للمركز بجهورية مصر العربية بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة فى Standard Research Grant على ان يكون المرشح شاغلا لمنصب فى احد الجامعات أو فى احد المراكز البحثية المصرية.

كما ستقوم اللجنة باختيار اثنين من الباحثين فى Early Career Return Grants على ألا يزيد سن المرشح على 40 عامًا ويكون قد أمضى عامين على الأقل خارج البلاد، ولم يمض اكثر من عامين داخل البلاد حين تقدمه للمنحة.

والحد الاقصى للتمويل من مركز الــــ IGGEB هو 25 ألف يورو (خمسة وعشرون ألف يورو) سنوياُ موجهة بالكامل للإنفاق على المشروع البحثى بصورة مباشرة، ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات، على أن يكون آخر موعد لتلقى المشروع البحثى الورقى فى الأكاديمية 7/5/2020 ولن يلتفت الى اى طلبات ترد بعد هذا الموعد.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى

 https://www.icgeb.org/wp-content/uploads/2019/12/CRP-Guidelines_2020.pdf

  https://www.icgeb.org/activities/grant

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن عن تنظيم ورش عمل مع جامعة دلهي بالهند

تعرف على شروط الالتحاق ورش عمل أكاديمية البحث العلمى بالهند.. وآخر موعد للتقديم

البحث العلمي تعلن عن منح جديدة في الهندسة الوراثية.. تعرف على التفاصيل

البحث العلمي تعلن برنامج دبلوماسية العلوم خلال يناير 2020 بالتعاون مع الهند

تعرف على آخر المنح التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي للباحثين المصريين

منح دراسية مقدمة من الهند والمجر للباحثين المصريين .. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

أكثر من شخص تدور حولهم شبهة ارتكاب الفعل.. تعرف على الدفع بشيوع الاتهام

أخبار الرياضة ليلا ..إساءة كهربا للزمالك .. إعارة لاعب الأهلي ..وجهة عبد الله السعيد القادمة.. مصرع مذيعة رياضية

رغم اعتزاله منذ 31 عاما .. محمود الخطيب هداف الأهلي في البطولة الإفريقية

يوتيوب الفن| عملية تجميل هنا الزاهد.. حرب نبيلة عبيد ونادية الجندى.. شاهد

برهم صالح تجاوز الخط الأحمر.. تحركات إيرانية لعزل رئيس العراق

كأنها لوحة.. ناسا تنشر صورة مدهشة لدولة عربية من الفضاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتسوبيشي تطرح باجيرو 2020 pajero في مصر.. سعر ومواصفات

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو

كأنها لوحة.. ناسا تنشر صورة مدهشة لدولة عربية من الفضاء