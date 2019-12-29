اعتزال النجوم بين الحقيقة والسراب.. لقاء سويدان: عبء نفسي وعصبي.. إليسا: وسط فنى شبيه بعالم المافيا.. ومجدي صبحي: زمن قل فيه الفن المحترم

لقاء سويدان تفجر مفأجاة وتقرر الاعتزال نهائيا

محمد التاجى لم يعلن أسباب ابتعاده

إليسا: الفن تراجع وأصبح يشبه المافيا

لقاء سويدان



إليسا



فادى خفاجة



مجدى صبحى



محمد التاجى



أثارت الفنانة لقاء سويدان جدلا واسعا فور إعلانها الاعتزال نهائيا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وهو الأمر الذى دفع بعض الفنانين للتعليق عليها بضرورة العدول عن هذا القرار، وهو نفس ما تعرضت له المطربة إليسا بعد أن أعلنت أيضا عن اعتزالها الغناء.ونلقي الضوء في هذا التقرير على الفنانين الذين أعلنوا عن اعتزال الفن بشكل عام وأسباب قرارهم.أعلنت لقاء سويدان عن قرار الاعتزال عبر صفحته على فيسبوك قائلة : "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أومن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".وفي خطوة فاجأت جمهورها ومتابعيها في العالم العربي، أعلنت النجمة اللبنانية إليسا في 19 أغسطس الماضي اعتزال الغناء، مؤكدة أن ألبومها القادم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.وبيّنت إليسا من خلال تدوينة على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي، أنها أصبحت غير قادرة على مواصلة العمل في وسط فني شبيه بعالم "المافيا".وعلى الرغم من إعلانها للاعتزال، إلا أنها مازالت تحيي حفلات حتى الآن.بينما أثار الفنان فادى خفاجة جدلا واسعا بعد أزمته الأخيرة، والتى تم حبسه فيها بسبب إزعاج جاره، وكتب على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله هكمل مستقبلي الفني في دولة تانية بتقدر الإنسانية قبل المواهب، وده قرار نهائي بجد بيني وبين نفسي مش هارجع فيه".أما الفنان مجدى صبحى أعلن عن اعتزاله الفن بشكل نهائي، وأكد أنه لن يتراجع عن ذلك القرار.وقال صبحي: "اعتزلت الفن نهائيا ولا رجعة في ذلك، أشكر كل من قدمني للفن على مدار 38 عاما، أشكر كل من تعاملت معهم خلال مشواري الفني، أشكر كل من دعمني من صغري وأقصد أصدقائي القدامى، أشكر الفن المحترم والهادف الذي قدمته، في زمن قل فيه الفن المحترم، أشكركم جميعا يا من أحببتكم".بينما أعلن الفنان محمد التاجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن رغبته الحقيقية في اعتزال التمثيل، وبالرغم من أنه لم يعلن السبب ولكنه بالتأكيد لن يخرج عن أسباب سابقيه.ومع أن "التاجي" لم يعلن الاعتزال بشكل رسمي، إلا أن كل جمهوره وأصدقائه ومتابعي حسابه عبر "فيسبوك" طالبوه بعدم اتخاذ هذا القرار مهما كانت الظروف.