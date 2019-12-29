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فن

مصطفى قمر يحكي لجمهوره أسعد لحظات حياته

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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مصطفى كرم
شارك الفنان مصطفي قمر جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من المسجد النبوي الشريف خلال ادائه العمرة.

وروى مصطفي قمر كيف صلي بالروضة الشريفة قائلا: "بصوا بقي سيبوكوا من الشغل والفن شوية انا عايز اقولكوا حاجة اجمل.. لا مش اجمل دي اجمل حاجة في الدنيا اللي هي انك تعمل عمرة او تحج لبيت الله انا عندي حاجات كتير حاحكيلكوا عنها البوست الجاي".

وتابع قائلا: "اما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي انا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ماشاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة مهندس اثار واخلاق عالية شاورلي انا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربنا كرمني كمان وصليت لحد الشروووق مش حاوصفلكوا لما ربنا ياذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة قوللي احساسك بقي ساعتها ايه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الله اكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقي علي سيدنا محمد".

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعي الفنان مصطفى قمر عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال " و"اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " و"ماشاء الله ربنا يتقبل دعواتك " و"ربنا يتقبل ان شاء الله".
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