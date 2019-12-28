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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:46 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدفي الأهلي في شباك بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

حقق الأهلي فوزا مستحقا على بلاتينيوم بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى الجولة الـ3 ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

غادر سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، في الشوط الأول بعد تعرّضه للإصابة، وشارك رامي ربيعه بدلاً منه، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد السلام، في ثالث مواجهات الأهلي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

غادرت جماهير الأهلي الحاضرون مدرجات ستاد السلام، الذي يقام عليه حاليًا مجريات مباراة المارد الأحمر مع ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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