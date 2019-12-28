مخرج شهير يهاجم البيت الفنى للمسرح

نشر الفنان محمد ابراهيم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن هجومه الشرس على البيت الفنى للمسرح وذلك بسبب مسرحية "رسايل العشاق".





وقال محمد ابراهيم : "عمرى ما هخرج فى البيت الفنى للمسرح تااااانى... بجد.. حسبى الله ونعم الوكيل.. حسبى الله ونعم الوكيل.. وليه الواحد يعمل فى نفسه كدة.. بسبب عرض ممكن يجيلوا الضغط والسكر ويموت.. بسبب ناس مش فاهمة.. حسبى الله ونعم الوكيل".





"رسايل العشاق" من بطولة مفيد عاشور، لما كتكت، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبد الله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد على الهلباوى الذى يغنى كافة الأغانى خلال العرض المسرحي، ديكور هبة عبد الحميد، إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.



