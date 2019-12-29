القواعد الـ 20 لتهيئة اللاعب نفسيا للفوز بالمباراة

يحتاج أي لاعب الحفاظ على صحته النفسية كما يحافظ على صحته الجسدية، وذلك من أجل تحقيق الفوز سواء فى الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية، لذلك نقدم لكم أبرز 20 قاعدة أساسية للحفاظ على صحة اللاعب النفسية ودفعه للفوز بالمباراة



قدم مدرب كرة اليد "حسام إبراهيم " 20 قاعدة أساسية للياقة النفسية للرياضيين وتتمثل فيما يلي:



1-إعداد اللاعبين لمواقف المباراة المختلفة.

2-تهيئة اللاعب لإخراج أفضل ما عنده.

3-تنمية اللاعب للدوافع الداخلية والخارجية للاعبين.

4-إحساس اللاعب بالانتماء والاهتمام به.

5-تجهيز اللاعب لأى ظروف قد تقع على عاتقه فى المباراة (إثارة الجمهور).

6-إرشاد وتوجيه اللاعبين.

7-مواجهة الضغوط التى قد تحدث فى المباراة.

8-تنمية السمات الإرادية لدى اللاعبين كالعزيمة والإرادة والثقة بالنفس.

9- إعتياد وتعليم اللاعب على التفكير الإيجابى.

10-اعتياد اللاعب على اللعب تحت الظروف التى قد يتعرض لها والتدريب عليها مثل المباراة المقامة على الأضواء الكاشفة والفريق يلعب دائمًا بالنهار.

11-حل مشاكل اللاعبين النفسية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

12-حتى يستطيع اللاعبون تنفيذ الواجبات البدنية والخططية والذهنية والمهارية بالشكل السليم.

13-تجنب الإصابات التى قد تحدث.

14-تحمل المسئولية والثقة بالنفس واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب.

15-لابد من اللياقة النفسية لتساعد اللاعب على تنفيذ اللياقة البدنية والمهارية والخططية.

16-اللياقة النفسية تساعد على القضاء على التوتر وتصفية الحالة الذهنية.

17-زيادة درجة التركيز والانتباه.

18-اللياقة النفسية تساعد على اتخاذ القرار المناسب.

19-اللياقة النفسية تساعد على التغلب على المواقف التى تطرأ على المباراة.

20-شحن اللاعب نفسيًا يؤدى للفوز بالمباراة.

21-زيادة الثبات الانفعالى للاعبين فى المباريات فى حالة الفوز أو الهزيمة.

22-زيادة تنمية الحواس.