بطرس دانيال: أعياد الميلاد تجمعنا.. والمصريون ينشرون الأمان.. فيديو

قال الأب بطرس دانيا رئيس المركز الكاثوليكي للسينما،إن أجمل ما في الأعياد انها تجمعنا سويا كما ان الشعب المصرى ينشر الأمان والاستقرار وهذا يساعد الشعب المصرى على إحياء الاحتفالات منذ شهر ديسمبر .
وأضاف "دانيا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه "dmc"،:أنني أطلب من ربنا ان يجعل عام 2020 ملىء بالفرح والسعادة والبركة على كافة الشعب المصرى وعلى العالم ونستطيع جميعا ان نكون افضل من الماضي ويجب ان يكون لدينا تفاؤل .
وأوضح "دانيا"أن العام الجديد يكون أفضل بلمة العائلة ويجب ان يقوم كل منا بواجبه تجاه وطنه وبلده واسرته وان يقدم ذلك با اخلاص وامانه لان ربنا يعطينا كل ماهو جميل .
وتابع"دانيا":أننا نستطيع أن نجعل عام 2020 اجمل واسوأ من خلال عملنا ومجهونا وضميرنا كما اننا يوم 14 ديسمبر قمنا بعمل احتفالية وقمنا بالتحضير لها منذ أوائل سبتمبر وكان عدد المرنم 130 وقد حضر الاحتفالية أكثر من 2000 شخص .
واستكمل "دانيا" أن المصريين بمختلف الشخصيات سياسية وقضائية وفنية قاموا بالحضور.
وأضاف "دانيا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه "dmc"،:أنني أطلب من ربنا ان يجعل عام 2020 ملىء بالفرح والسعادة والبركة على كافة الشعب المصرى وعلى العالم ونستطيع جميعا ان نكون افضل من الماضي ويجب ان يكون لدينا تفاؤل .
وأوضح "دانيا"أن العام الجديد يكون أفضل بلمة العائلة ويجب ان يقوم كل منا بواجبه تجاه وطنه وبلده واسرته وان يقدم ذلك با اخلاص وامانه لان ربنا يعطينا كل ماهو جميل .
وتابع"دانيا":أننا نستطيع أن نجعل عام 2020 اجمل واسوأ من خلال عملنا ومجهونا وضميرنا كما اننا يوم 14 ديسمبر قمنا بعمل احتفالية وقمنا بالتحضير لها منذ أوائل سبتمبر وكان عدد المرنم 130 وقد حضر الاحتفالية أكثر من 2000 شخص .
واستكمل "دانيا" أن المصريين بمختلف الشخصيات سياسية وقضائية وفنية قاموا بالحضور.