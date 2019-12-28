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فن

حنان مطاوع تتفاءل ببداية 2020.. تعرف على السبب

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:59 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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سعيد فراج
تعيش الفنانة حنان مطاوع حالة من النشاط الفني المكثف مع بداية مطلع شهر يناير لعام 2020 من خلال فيلم "يوم وليلة " للنجم خالد النبوي المقرر عرضه بدور العرض السينمائي 6 يناير ومسلسل "بنت القبائل " المقرر عرضه علي إحدى القنوات الفضائية خلال شهر يناير المقبل .

أكدت الفنانة حنان مطاوع بأنها تجسد شخصية جديدة عليها ولم تقدمها من قبل في فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوي إلا وهي علي خطى دراما بحت بفكر جديد سيغير منظور المشاهد لدي هذا الإطار .

أضافت حنان بأن تجمعها العديد من المشاهد مع الفنانة دره التي تحمل لها العديد من مشاعر الاحترام والتقدير لما لها من مكانة فنيه يقدرها الجميع. 

أشارت حنان إلى أنه لم يحالفها الحظ بأن تلتقي بمشاهد مع الفنان خالد النبوي في هذا العمل لكنها سعيدة بأن يضاف لها في السيرة الذاتية عمل لهذا العملاق الفني. 

أضافت حنان أنها علي ثقة كبيرة بتقديم اسكربيت تشويقي للسيناريست يحيي فكري بتقديم وجبه فنية سينمائية دسمه سيشهد بها النقاد والصحفيين والإعلاميين والجمهور جميعًا لهذا العمل حين عرضه.

عبّرت حنان بكل سعادة عن روح التنافس الذي سيشهدها دور العرض السينمائي في يناير المقبل لمجموعة من نجوم الفن بالتمني والنجاح والتوفيق للجميع. 

وتدور أحداث " يوم وليلة " من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب على مدار ٢٤ ساعة ويتم سرد أحداث العمل التي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية في شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والإقتصادية وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على سطح المجتمع مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنان خالد النبوى،أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد جمعة، شادى أسعد وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.

علي الجانب الأخر أوشكت الفنانة حنان مطاوع من الإنتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل في مسلسل " بنت القبائل" والذي يسعي صناع هذا العمل من الإنتهاء لجميع مراحله أول بأول سواء مونتاچ ومكساچ وغيرها للحاق بعرضه في شهر يناير المقبل. 

أكدت حنان بأنها تجسد شخصية تدعي رحيل وهي شخصية المرأة الفارسة في إطار صعيدي بحت وتدور معظم مشاهدها مع الفنان محمود عبد المغني, محمد رياض, أشرف عبد الغفور وذلك بخلاف بأن يتضمن العمل خطي الكثير من الأغاني التي ستطرح في بعض المشاهد .

أضافت حنان بإن مسلسل "بنت القبائل " ينتمي الي نوعية الأعمال ذات 45 حلقه وتدور في إطار الدراما الصعيدية ليمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة .

جدير بالذكر بأن مسلسل "بنت القبائل " يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة حنان مطاوع, عمرو عبد الجليل , محمود عبد المغني, محمد رياض, مدحت تيخا , أشرف عبد الغفور , ياسمين علي وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح. 

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق وهو من بطولة الفنان ياسرجلال ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار هانى سرحان ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى.
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