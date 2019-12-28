اخبار نادي الزمالك.. الأبيض وصيفاً في مجموعته.. رد فعل مرتضي على التعادل.. والسحر يطارد الفريق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت 28-12-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:





وجّه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الشكر للاعبي الفريق عقب مباراة زيسكو الزامبي اليوم.





حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتصال ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو بهدف لكل فريق عصر اليوم في الجولة الثالثة بـ دوري أبطال إفريقيا.





شهدت مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي واقعة غريبة بين محمد أبو جبل حارس مرمي القلعة البيضاء وأحد الأطفال حاملي الكرات خلف المرمي وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال إفريقيا.





انتهت احداث المباراة بين فريقي الزمالك وزيسكو بالتعادل لهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم فى الجولة الثالثة ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



