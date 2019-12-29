أخبار الرياضة| أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو.. جماهير الأهلي تغادر استاد السلام

نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي وجاءت كالتالي :
أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتصال ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو بهدف لكل فريق عصر اليوم في الجولة الثالثة بـ دوري أبطال إفريقيا.
هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال
غادرت جماهير الأهلي الحاضرون مدرجات ستاد السلام، الذي يقام عليه حاليًا مجريات مباراة المارد الأحمر مع ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
السحر يطارد الزمالك .. مشاجرة بين محمد أبو جبل وحامل الكرات بسبب فوطة
شهدت مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي واقعة غريبة بين محمد أبو جبل حارس مرمي القلعة البيضاء وأحد الأطفال حاملي الكرات خلف المرمى وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال إفريقيا.
ترتيب مجموعة الأهلي | النجم الساحلي في الصدارة .. والأحمر وصيفا .. والهلال يلاحقهما
حقق الأهلي فوزا مستحقا على بلاتينيوم بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى الجولة الـ3 ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .
تفاصيل إصابة جونيور أجاي في مباراة بلاتينيوم
تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، بالجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتصال ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو بهدف لكل فريق عصر اليوم في الجولة الثالثة بـ دوري أبطال إفريقيا.
هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال
غادرت جماهير الأهلي الحاضرون مدرجات ستاد السلام، الذي يقام عليه حاليًا مجريات مباراة المارد الأحمر مع ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
السحر يطارد الزمالك .. مشاجرة بين محمد أبو جبل وحامل الكرات بسبب فوطة
شهدت مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي واقعة غريبة بين محمد أبو جبل حارس مرمي القلعة البيضاء وأحد الأطفال حاملي الكرات خلف المرمى وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال إفريقيا.
ترتيب مجموعة الأهلي | النجم الساحلي في الصدارة .. والأحمر وصيفا .. والهلال يلاحقهما
حقق الأهلي فوزا مستحقا على بلاتينيوم بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى الجولة الـ3 ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .
تفاصيل إصابة جونيور أجاي في مباراة بلاتينيوم
تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، بالجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.