موعد مباريات اليوم الأحد 29-12-2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد ، 29-12-2019 ، العديد من المباريات في مختلف المسابقات ، المحلية ، والإفريقية ، والأوروبية.



البداية مع منافسات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "كونفدرالية"

3.00 ، ادجوبي البنيني مع زاناكو الزامبي

3.00 ، سان بيدرو الإيفواري مع حسنية أكادير المغربي

6.00 ، المصري البورسعيدي أمام بيراميدز

6.00 ، حوريا الغيني أمام دجوليبا المالي

6.00 ، بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي أمام النصر الليبي

9:00، إف سي نواذيبو الموريتاني مع إينوجو رينجرز النيجيري

9.00 ، نهضة بركان المغربي مع موتيما بيمبي "جمهورية الكونغو"

9.00 نادي بارادو الجزائري أمام إنييمبا النيجيري

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت "1 - 3 - 4"



وفي الدوري المصري

2.30 مباراة أسوان وطلائع الجيش مؤجلة من الأسبوع السابع

وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت



وعن الدوري الإنجليزي

4.00 ، آرسنال مع تشيلسي

6.30 ، ليفربول أمام وولفرهامبتون

8.00 ، مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد

المباريات تذاع عبر قنوات ، بي ان سبورت 2

