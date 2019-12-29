AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباريات اليوم الأحد 29-12-2019 والقنوات الناقلة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تنطلق اليوم الأحد ، 29-12-2019 ، العديد من المباريات في مختلف المسابقات ، المحلية ، والإفريقية ، والأوروبية.

البداية مع منافسات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "كونفدرالية"
3.00 ، ادجوبي البنيني مع زاناكو الزامبي
3.00 ، سان بيدرو الإيفواري مع حسنية أكادير المغربي
6.00 ، المصري البورسعيدي أمام بيراميدز
6.00 ، حوريا الغيني أمام دجوليبا المالي
6.00 ، بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي أمام النصر الليبي
9:00، إف سي نواذيبو الموريتاني مع إينوجو رينجرز النيجيري
9.00 ، نهضة بركان المغربي مع موتيما بيمبي "جمهورية الكونغو"
9.00 نادي بارادو الجزائري أمام إنييمبا النيجيري
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت "1 - 3 - 4"

وفي الدوري المصري
2.30 مباراة أسوان وطلائع الجيش مؤجلة من الأسبوع السابع
وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت

وعن الدوري الإنجليزي
4.00 ، آرسنال مع تشيلسي
6.30 ، ليفربول أمام وولفرهامبتون
8.00 ، مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد
المباريات تذاع عبر قنوات ، بي ان سبورت 2
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الكاف يعلن إقامة نهائى الكونفيدرالية الأفريقية من مباراة واحدة

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة ادجوبى البنينى وموتيما بيمبى الكونغولى

الكونفدرالية الأفريقية .. نهضة بركان يهزم ادجوبي 3-0 ويتصدر مجموعته

ترشيحاتنا

فيها حاجة حلوة.. ليلى علوى فى جولة سياحية مع مصمم عالمى .. صور

الزمالك بجد معمول له عمل | صلاح عبد الله يثير الجدل بعد تعادل الأبيض مع زيسكو

مذيعة رياضية تلقى مصرعها في حادث اصطدام طائرة بكابل كهرباء

مش ناقصين خواجات.. غضب عارم من جماهير الزمالك عقب التعادل مع زيسكو| شاهد

الراقصة جوهرة رقصت بدون شورت وأدت حركات وإيماءات جنسية للزبائن ..ننشر حيثيات حبسها سنة

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

اول رد فعل من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الزمالك امام زيسكو فى بطولة افريقيا

دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل إصابة جونيور أجاي في مباراة بلاتينيوم

ترتيب مجموعة الأهلي | النجم الساحلي في الصدارة .. والأحمر وصيفا .. والهلال يلاحقهما

قائد الأهلي .. حسام عاشور يشعل السوشيال ميديا بموقفه مع سعد سمير.. شاهد

هيلعب في الأهلي أو الزمالك .. سيف زاهر يحسم الجدل حول رحيل عبد الله السعيد

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام بلاتنيوم.. شاهد

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض وصيفاً في مجموعته.. رد فعل مرتضي على التعادل.. والسحر يطارد الفريق

أخبار الرياضة| أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو.. جماهير الأهلي تغادر استاد السلام

الزمالك بجد معمول له عمل | صلاح عبد الله يثير الجدل بعد تعادل الأبيض مع زيسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حورية البحر.. لينا أحمد الفيشاوى تنشر صورة جريئة على انستجرام

امسك متحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على شخصين تعمدا مضايقة النساء

بلا رحمة.. سعودي يعثر على رضيع داخل كيس أسود في صندوق قمامة.. فيديو