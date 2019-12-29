موعد مباريات اليوم الأحد 29-12-2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد ، 29-12-2019 ، العديد من المباريات في مختلف المسابقات ، المحلية ، والإفريقية ، والأوروبية.
البداية مع منافسات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "كونفدرالية"
3.00 ، ادجوبي البنيني مع زاناكو الزامبي
3.00 ، سان بيدرو الإيفواري مع حسنية أكادير المغربي
6.00 ، المصري البورسعيدي أمام بيراميدز
6.00 ، حوريا الغيني أمام دجوليبا المالي
6.00 ، بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي أمام النصر الليبي
9:00، إف سي نواذيبو الموريتاني مع إينوجو رينجرز النيجيري
9.00 ، نهضة بركان المغربي مع موتيما بيمبي "جمهورية الكونغو"
9.00 نادي بارادو الجزائري أمام إنييمبا النيجيري
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت "1 - 3 - 4"
وفي الدوري المصري
2.30 مباراة أسوان وطلائع الجيش مؤجلة من الأسبوع السابع
وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت
وعن الدوري الإنجليزي
4.00 ، آرسنال مع تشيلسي
6.30 ، ليفربول أمام وولفرهامبتون
8.00 ، مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد
المباريات تذاع عبر قنوات ، بي ان سبورت 2
البداية مع منافسات بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "كونفدرالية"
3.00 ، ادجوبي البنيني مع زاناكو الزامبي
3.00 ، سان بيدرو الإيفواري مع حسنية أكادير المغربي
6.00 ، المصري البورسعيدي أمام بيراميدز
6.00 ، حوريا الغيني أمام دجوليبا المالي
6.00 ، بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي أمام النصر الليبي
9:00، إف سي نواذيبو الموريتاني مع إينوجو رينجرز النيجيري
9.00 ، نهضة بركان المغربي مع موتيما بيمبي "جمهورية الكونغو"
9.00 نادي بارادو الجزائري أمام إنييمبا النيجيري
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت "1 - 3 - 4"
وفي الدوري المصري
2.30 مباراة أسوان وطلائع الجيش مؤجلة من الأسبوع السابع
وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت
وعن الدوري الإنجليزي
4.00 ، آرسنال مع تشيلسي
6.30 ، ليفربول أمام وولفرهامبتون
8.00 ، مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد
المباريات تذاع عبر قنوات ، بي ان سبورت 2