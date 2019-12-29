مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، السبت، برتوكول تعاون مع كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية؛ لتدريب طلاب الكلية بالأقسام المختلفة في شركات مصر للطيران مثل أقسام العلاقات العامة والدعاية والتسويق.



يأتى ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية لأكاديمية مصر للطيران لتدريب الشباب حديثى التخرج بجميع أعمارهم لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل بمنظومة الطيران المدني.



جاء ذلك في حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ود عبير رفقي عميد الكلية وجيهان صدقي رئيس وحدة تدريب الطلبة والخريجين بأكاديمية تدريب مصر للطيران وعزة صابر مستشار مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مصر للطيران والدكتورة مرفت محمود وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع.