أخبار الفن .. شيرين عبد الوهاب: ميتقليش اخرسى .. أحدث فيديو لـ جوهرة .. وسر الخوف من الظهور مع منى فاروق .. وتحفيز شيما الحاج للشباب

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن ردها القاسى الذى صرحت به فى موسم الرياض بعد الهجوم عليها وتحديدا هاشتاج "اخرسى يا شيرين".
بعد الظهور الأول .. 5 معلومات عن ابنة منى عراقى
حرصت الاعلامية منى عراقى على التواجد مع ابنتها صابرينا فى أول ظهور لها على حضور حفل الدير جيست وكان ذلك سببا فى إثارة الجدل حول هوية ابنتها التى لم تظهر معها من قبل والتى تعيش فى الخليج.
شاهد.. أول ظهور لـ زوجة وأولاد رامى صبرى فى حفل دبى
اصطحب الفنان رامى صبرى اولاده وزوجته فى دبى حيث قدم حفلا غنائيا هنا وتحديدا بالقرية العالمية بدبى ليعد ذلك الظهور الاول لهم فى مناسبة فنية.
أحدث فيديو لـ الراقصة جوهرة بعد تأييد حبسها سنة مع الشغل | شاهد
أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس الراقصة الروسية جوهرة سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
خايفين يظهروا معايا.. منى فاروق تثير الجدل بـ فيديو جديد | شاهد
نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام اثناء تواجدها فى دبى حيث تقوم بتصوير عمل فنى جديد ليكون أول اعمالها بعد ازمة الفيديو الاباحى لها.
بعد الفيديو المخل .. شيما الحاج تحفز الشباب بمقطع جديد.. شاهد
نشرت الفنانة شيما الحاج مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تحفز فيه الشباب على العمل والبحث دائمًا عن مهنة حتى وإن كانت مشروعًا خاصًا لنفسه.
شاهد | لحظة التحقيق مع مطربة شهيرة بسبب فضح وابتزاز الفنانين
امتثلت الفنانة المغربية دنيا بطمة أمام المديرية العامة للأمن الوطنى فى المغرب وذلك على خلفية اتهامها فى فضح وابتزاز الفنانين وقد تداول مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء توجهها الى المديرية العامة.
أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن ردها القاسى الذى صرحت به فى موسم الرياض بعد الهجوم عليها وتحديدا هاشتاج "اخرسى يا شيرين".
بعد الظهور الأول .. 5 معلومات عن ابنة منى عراقى
حرصت الاعلامية منى عراقى على التواجد مع ابنتها صابرينا فى أول ظهور لها على حضور حفل الدير جيست وكان ذلك سببا فى إثارة الجدل حول هوية ابنتها التى لم تظهر معها من قبل والتى تعيش فى الخليج.
شاهد.. أول ظهور لـ زوجة وأولاد رامى صبرى فى حفل دبى
اصطحب الفنان رامى صبرى اولاده وزوجته فى دبى حيث قدم حفلا غنائيا هنا وتحديدا بالقرية العالمية بدبى ليعد ذلك الظهور الاول لهم فى مناسبة فنية.
أحدث فيديو لـ الراقصة جوهرة بعد تأييد حبسها سنة مع الشغل | شاهد
أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس الراقصة الروسية جوهرة سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
خايفين يظهروا معايا.. منى فاروق تثير الجدل بـ فيديو جديد | شاهد
نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام اثناء تواجدها فى دبى حيث تقوم بتصوير عمل فنى جديد ليكون أول اعمالها بعد ازمة الفيديو الاباحى لها.
بعد الفيديو المخل .. شيما الحاج تحفز الشباب بمقطع جديد.. شاهد
نشرت الفنانة شيما الحاج مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تحفز فيه الشباب على العمل والبحث دائمًا عن مهنة حتى وإن كانت مشروعًا خاصًا لنفسه.
شاهد | لحظة التحقيق مع مطربة شهيرة بسبب فضح وابتزاز الفنانين
امتثلت الفنانة المغربية دنيا بطمة أمام المديرية العامة للأمن الوطنى فى المغرب وذلك على خلفية اتهامها فى فضح وابتزاز الفنانين وقد تداول مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء توجهها الى المديرية العامة.