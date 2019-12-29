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مرأة

تصر على مثالية الأداء والإنجاز.. نصائح لمواليد 29 ديسمبر في العام الجديد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
تصر على مثالية الأداء
تصر على مثالية الأداء والإنجاز ..29 ديسمبر ماذا يقول تاريخ م
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.


شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 29 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، ولديك روح مثابرة وتتمتع بموهبة في إدارة الحوار.. تصر على مثالية الأداء والإنجاز، وتستطيع أن تتكيف عموما مع المتغيرات والمستجدات.

نصيحة:

عام ٢٠٢٠ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.
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