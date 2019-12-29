أسعار موديلات mg في مصر.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار سيارات ام جي mg اليوم في مصر.



ام جي 6

mg 6 تبدأ من 280.000 جنيه حتى 340.000 جنيه لأعلى فئة.



ام جي زد اس

mg zs تبدأ من 252.000 جنيه حتى 285.000 جنيه لأعلى فئة.



ام جي rx5

mg rx5 تبدأ من 320.000 جنيه حتى 370.000 جنيه لأعلى فئة.



mg 5

mg 5 2020

ام جي 5 بسعر 210.000 جنيه حتى 240.000 جنيه لأعلى فئة.



