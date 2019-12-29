مصطفى وزيري: كباش ميدان التحرير لم يرها أي شخص في العالم من قبل.. فيديو

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إبراهيم القادري



وأضاف "وزيري " خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه"dmc"، أن طريق الكباش لا يسمى بهذا الاسم، ولكنه يسمى بطريق أبو الهول وهذا يربط ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر يمتد على مسافة 2400 متر وهذا ما يطلق عليه طريق







وتابع"وزيرى " أن هذه



واستكمل"وزيرى" أن التماثيل سيضع حولها سور أو شىء يتم حمايتها وسيكون تحت إشراف وزارة الإسكان.

وأوضح "وزيرى" أن التماثيل التي ستزين أهم ميدان في العالم وهو ميدان التحرير من أين ستأتي من معبد الكرنك وهي تماثيل لم يرها أي شخص في العالم حتى الآن.وتابع"وزيرى " أن هذه التماث يل سيتم تقويتها وترميمها ويتم تأمينها حتى وصولها إلى ميدان التحرير وسنقوم بحمايتهم من مما يمكن أن تتعرض له من اذى او تشويه.واستكمل"وزيرى" أن التماثيل سيضع حولها سور أو شىء يتم حمايتها وسيكون تحت إشراف وزارة الإسكان. قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إن تماثيل قصر النيل ليست أثرية ولكنها تماثيل حديثة يتراوح عمرها ما بين 20 أو 30 سنة، ولكن هذا لايعني أن يقوم بتشويهها أحد.وأضاف "وزيري " خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه"dmc"، أن طريق الكباش لا يسمى بهذا الاسم، ولكنه يسمى بطريق أبو الهول وهذا يربط ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر يمتد على مسافة 2400 متر وهذا ما يطلق عليه طريق الكباش

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