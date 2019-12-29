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فن

بـ السيجار.. عباس أبو الحسن يشوق جمهوره لـ أشباح أوروبا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:14 ص
عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن
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محمد بدران
شارك عباس أبو الحسن جمهوره صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر "أبو الحسن" خلال كواليس الفيلم وهو يدخن السيجار، وعلق قائلا: "اشباح أوروبا سليم"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.

فيلم "أشباح أوروبا" تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل مساعدا للمخرجين معتز التوني ومحمد ياسين.

الفيلم بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود وعدد من ضيوف الشرف.
بـ السيجار.. عباس أبو الحسن يشوق جمهوره لـ أشباح أوروبا
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