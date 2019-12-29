بعد رباعية الإنتر.. إقالة تياجو موتا من تدريب جنوى الإيطالي

أعلن نادي جنوى الإيطالي، إقالة المدير الفني تياجو موتا بعد أشهر قليلة من توليه المنصب، بسبب سوء النتائج آخرها الخسارة من إنتر ميلان برباعية نظيفة.



وحسب بيان النادي الذي أعلنه، أن لاعبه السابق دافيد نيكولا الذي درب من قبل عدة أندية، أبرزها أودينيزي كمدرب جديد بشكل مؤقت، بعقدٍ يمتد لستة أشهر مع خيار التمديد.



وبدأ جنوى الموسم بقيادة أوريليو اندريوزولي قبل إقالته في 22 أكتوبر الماضي، بعدما اكتفى بتعادلين وخمسة هزائم، ومن ثم استلم تياجو موتا المنصب وحقق فوزين فقط وثلاثة تعادلات وخمس هزائم.



جدير بالذكر أن موتا لعب لـ برشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.