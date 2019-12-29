AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد رباعية الإنتر.. إقالة تياجو موتا من تدريب جنوى الإيطالي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن نادي جنوى الإيطالي، إقالة المدير الفني تياجو موتا بعد أشهر قليلة من توليه المنصب، بسبب سوء النتائج آخرها الخسارة من إنتر ميلان برباعية نظيفة.

وحسب بيان النادي الذي أعلنه، أن لاعبه السابق دافيد نيكولا الذي درب من قبل عدة أندية، أبرزها أودينيزي كمدرب جديد بشكل مؤقت، بعقدٍ يمتد لستة أشهر مع خيار التمديد.

وبدأ جنوى الموسم بقيادة أوريليو اندريوزولي قبل إقالته في 22 أكتوبر الماضي، بعدما اكتفى بتعادلين وخمسة هزائم، ومن ثم استلم تياجو موتا المنصب وحقق فوزين فقط وثلاثة تعادلات وخمس هزائم.

جدير بالذكر أن موتا لعب لـ برشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يسعى لتجاوز أحزانه الأوروبية على حساب فيرونا بـ الدوري الإيطالي

بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي.. ميلان يفوز 1 - 0 على بارما.. وإنتر يلاحق اليوفي بفوز على سبال

يوفنتوس يستضيف أودينيزي بـ الدوري الإيطالي.. اليوم

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم على أودينيزي 3-0 في الشوط الأول.. فيديو

إنتر ميلان في مهمة سهلة أمام جنوى بـ الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

شاهد.. ياسين أحمد السقا برفقة والده ووالدته وجده

مذيعة رياضية تلقى مصرعها في حادث اصطدام طائرة بكابل كهرباء

دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل إصابة جونيور أجاي في مباراة بلاتينيوم

ملكة جمال الكون.. إطلالة جذابة لـ خطيبة تامر عاشور السابقة تبهر متابعيها

أحد أقارب شهيد الشهامة في المترو: مينا كان أمل والديه واستثمارهما في الحياة.. فيديو

فى ذكرى وفاته.. ابنة عبد المنعم مدبولى تكشف أسرارًا جديدة عن الفنان الراحل

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل إصابة جونيور أجاي في مباراة بلاتينيوم

ترتيب مجموعة الأهلي | النجم الساحلي في الصدارة .. والأحمر وصيفا .. والهلال يلاحقهما

قائد الأهلي .. حسام عاشور يشعل السوشيال ميديا بموقفه مع سعد سمير.. شاهد

هيلعب في الأهلي أو الزمالك .. سيف زاهر يحسم الجدل حول رحيل عبد الله السعيد

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام بلاتنيوم.. شاهد

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض وصيفاً في مجموعته.. رد فعل مرتضي على التعادل.. والسحر يطارد الفريق

أخبار الرياضة| أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو.. جماهير الأهلي تغادر استاد السلام

حديث الساعة.. الشاطر يعلق على موقف حسام عاشور تجاه سعد سمير ..فيديو

مذيعة رياضية تلقى مصرعها في حادث اصطدام طائرة بكابل كهرباء

عام 2020 .. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري وأبطال أفريقيا

رئيس الزمالك السابق: صفقة التوأم لم تكن اغتصابا من الأهلي .. وكهربا لم أعلم عنه شيئا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها لوحة.. ناسا تنشر صورة مدهشة لدولة عربية من الفضاء

في محاولة للتقرب من العرب .. شباب يهود يرددون النشيد الوطني السعودي

شاهد.. قارب رعب يصل الشواطئ اليابانية محملا بكارثة