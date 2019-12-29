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توك شو

عبد الحليم قنديل: حكومة السراج كالغريق ووضعت كل آمالها فى تركيا..فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
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توك شو
قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن حكومة السراج باتت كالغريق الذى يتعلق بقشة ووضعت كل آمالها فى تركيا.

وأضاف عبد الحليم قنديل، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تركيا ليس لديها أى نقطة بترول أو غاز وأن تركيا ترى فى ليبيا مكسبا كبيرا وعظيما لها.

وتابع عبد الحليم قنديل، أن بلد كـ ليبيا بعد الحروب والدمار التى حدث بها تتطلب إعمارا كبيرا سوف يأخذ وقتا ليس بقصير.

وأوضح عبد الحليم قنديل، أن الرئيس السيسي حذر من التدخلات الخارجية غير المشروعة فى ليبيا.

وأشار إلى أن الجيش الوطنى الليبي قادر على السيطرة والتغلب على الميليشيات الارهابية ونحرها وتحرير كافة أراضى ليبيا منهم.
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