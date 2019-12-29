AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هيلعب في الأهلي أو الزمالك .. سيف زاهر يحسم الجدل حول رحيل عبد الله السعيد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
Advertisements
حسام الحارتي
كشف الإعلامي سيف زاهر عن حقيقة رحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميداز عن صفوف فريقه خلال الفترة القادمة.

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت"، إن عبد الله السعيد لا يستطيع الرجوع إلى صفوف النادي الأهلي كما يردد البعض معلقا: "عبدالله السعيد" عُمره ما هيرجع الأهلي تاني".

وتابع سيف زاهر :" عبدالله السعيد عمره مايرجع الأهلي والإدارة لم تفاوض اللاعب من أجل الرجوع إلى مكانته من جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة".

وأكد سيف زاهر أن عبد الله السعيد له الحق في الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، مشيرا إلى رغبة اللاعب في الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم الواحد في حالة انتقاله إلى القلعة البيضاء ".

Advertisements

ترشيحاتنا

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

6 ملايين مشاهدة.. موظفة شرسة تسحل لصا حاول سرقة متجرها .. فيديو

انتبه .. 6 أعراض غير متوقعة تنذر بـالإصابة بـ ديدان البطن

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام بلاتنيوم.. شاهد

مش ناقصين خواجات.. غضب عارم من جماهير الزمالك عقب التعادل مع زيسكو| شاهد

أطول حفلة تعذيب .. أب وزوجته يربطان طفلة شهرا كاملا بالشرقية| صور

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

مباراة الشغب.. الهلال يفوز على النجم الساحلي 1-0 ويربك حسابات مجموعة الأهلي .. فيديو

اول رد فعل من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الزمالك امام زيسكو فى بطولة افريقيا

دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل إصابة جونيور أجاي في مباراة بلاتينيوم

قائد الأهلي .. حسام عاشور يشعل السوشيال ميديا بموقفه مع سعد سمير.. شاهد

ترتيب مجموعة الأهلي | النجم الساحلي في الصدارة .. والأحمر وصيفا .. والهلال يلاحقهما

هيلعب في الأهلي أو الزمالك .. سيف زاهر يحسم الجدل حول رحيل عبد الله السعيد

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض وصيفاً في مجموعته.. رد فعل مرتضي على التعادل.. والسحر يطارد الفريق

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام بلاتنيوم.. شاهد

أخبار الرياضة| أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو.. جماهير الأهلي تغادر استاد السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امسك متحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على شخصين تعمدا مضايقة النساء

بلا رحمة.. سعودي يعثر على رضيع داخل كيس أسود في صندوق قمامة.. فيديو

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز