هيلعب في الأهلي أو الزمالك .. سيف زاهر يحسم الجدل حول رحيل عبد الله السعيد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن حقيقة رحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميداز عن صفوف فريقه خلال الفترة القادمة.



وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت"، إن عبد الله السعيد لا يستطيع الرجوع إلى صفوف النادي الأهلي كما يردد البعض معلقا: "عبدالله السعيد" عُمره ما هيرجع الأهلي تاني".



وتابع سيف زاهر :" عبدالله السعيد عمره مايرجع الأهلي والإدارة لم تفاوض اللاعب من أجل الرجوع إلى مكانته من جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة".



وأكد سيف زاهر أن عبد الله السعيد له الحق في الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، مشيرا إلى رغبة اللاعب في الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم الواحد في حالة انتقاله إلى القلعة البيضاء ".



