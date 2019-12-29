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أول اجتماع بالتشكيل الجديد.. مجلس القضاة ينتهي من تشكيل هيئة المكتب.. اللجان في اللقاء المقبل.. وتوجيه دعوة للرئيس السيسي لحضور حفل افتتاح تطوير النادي بـ شامبليون

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:05 ص
مجلس القضاة
مجلس القضاة
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عمرو خليفة – جودت عيد
نادي القضاة:
  • إرجاء تشكيل لجان النادي للاجتماع المقبل
  • توجيه الشكر لمجلس القضاء الأعلى واللجنة المشرفة على الانتخابات
  • الامتنان للقضاة أعضاء الجمعية العمومية

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادي سيوجه دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها بمناسبة افتتاح نادي القضاة بشامبليون بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضاري، الذي سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه في عام ١٩٤٩.

وأضاف السيد، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، عقد، أمس الأول الجمعة، أولى جلساته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وتم خلال اللقاء تم توجيه الشكر والامتنان لمجلس القضاء الأعلى وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وللقضاة أعضاء الجمعية العمومية.

وكشف مصدر قضائي، عن استقرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، نائب رئيس محكمة النقض، على التشكيل النهائي لهيئة مكتب مجلس الإدارة، عقب أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد بعد الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضية والتي أسفرت عن فوز القائمة كاملة عدا مقعد واحد، وذلك بمقر نادي شامبليون بعد تطويره.

وقال المصدر إن التشكيل جاء كالتالي: المستشار أبو الحسين فتحي قايد وكيل أول النادي، والمستشار محمد صبحي سكرتيرا عاما للنادي، والمستشاران أحمد سمير وشادي خليفة سكرتيرين عامين مساعدين.

كذلك تولى المستشار حازم أبو سديرة أمين الصندوق للموازنة، والمستشار حازم رسمي وكيل ثان للنادي بجانب منصب أمين الصندوق للصناديق الخاصة، فيما تولي المستشار طارق أبو زيد وكيلا ثانيا للنادي.

وبالنسبة للجان الفرعية، قال المصدر إنه تم إرجاء تشكيلها للجلسة القادمة.
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