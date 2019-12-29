الحياة.. أمير عبد الحميد ينشر صورة مع أولاده

نشر أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" .



وظهر أمير عبد الحميد، بصحبة أولاده، وعلق قائلًا "الحياة"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات.



واعتزل أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق لعب الكرة بشكل نهائي، بعد مشوار حافل من العطاء حقق خلاله العديد من البطولات خلال 20 سنة قضاها فى الملاعب.



ولعب أمير عبد الحميد فى صفوف العديد من الأندية بخلاف الأهلى منها سموحة والمصري ووادي دجلة والداخلية وكان واحدا من الحراس المتميزين فى الملاعب.



يُذكر أن أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي متزوج من شقيقة كابتن الزمالك السابق محمد أبو العلا .