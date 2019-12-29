رئيس الزمالك السابق: صفقة التوأم لم تكن اغتصابا من الأهلي .. وكهربا لم أعلم عنه شيئا .. فيديو

أكد كمال درويش رئيس مجلس ادارة الزمالك السابق، أن التوأم حسن كان يوجد بينهما مشكلة كبيرة وبين صالح سليم وجاء الاتفاق معهما لضمهم للزمالك من هذه النقطة.



وأضاف درويش خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، أنه تلقى اتصالا من أحد الصحفيين وتم تنسيق مقابلة بينهم وتم الاتفاق في منزل درويش بسرعة كبيرة.



وأشار درويش إلى أن حظوظ إبراهيم وحسام حسن هي من صنعت شعبيتهم سريعًا مع الزمالك، حيث إن أول تدريب لهم قام بحضور 40 ألف من جمهور الزمالك.



وتابع:" تواجد حسام حسن وابراهيم في الزمالك حقق إنجازات مميزة مع الأبيض وهذا من أسباب حب الجماهير لهم بسرعة وانتقال اقتران اسمهم بالزمالك سريعًا.



وقال درويش:" في أول مباراة لحسام وإبراهيم حسن، سجلوا الإثنين وهذا كان من حسن حظهم الذي رفع من شعبيتهم مع الأبيض.



ونوه إلى أن الصفقة لم تتم اغتصابًا من الأهلي، وأنه لا يعلم شئ عن صفقة انتقال كهربا للأهلي التي تمت منذ أيام قليلة، حيث أنه غير متابع الصفقات في الفترة الحالية.