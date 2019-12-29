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رياضة

كبار أوروبا يتصارعون على التعاقد مع حارس برشلونة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:35 ص
تير شتيجن
تير شتيجن
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ريهام بكير
تشهد الأيام القليلة القادمة صراعا أوروبيا من نوع خاص، نظرا لقوته وشراسته بين 3 أندية كل منها يحمل راية الدوري الخاص به.

الصراع بين يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ، وبايرن ميونخ الألماني ، للتعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن ، حارس مرمى برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الحارس الألماني المتألق، أصبح هدفا مباشرا لبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تخطط هذه الأندية لحرمان برشلونة من عنصر مهم للغاية في صفوف الفريق.

ويعد البايرن الأكثر رغبة في الحصول على خدمات تير شتيجن، بسبب تقدم حارسه مانويل نوير في العمر (33 عاما)، وانتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

ويعتمد بايرن في حسم صفقة تير شتيجن لصالحه، على أسطورته السابقة، أوليفر كان، الذي سيحل محل كارل هيانز رومينجيه، كرئيس تنفيذي للنادي، اعتبارا من 1 يناير 2022، وهو العام الذي ينتهي فيه عقد تير شتيجن.

ويقدم الحارس الألماني الدولي البالغ 27 عاما، مستويات رائعة رفقة برشلونة، حيث ساهم بشكل كبير، في تحقيق "البارسا" لمجموعة من الألقاب خلال المواسم الأخيرة.

وانضم تير شتيجن إلى برشلونة صيف عام 2014 قادما من نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مقابل 12 مليون يورو، وتبلغ قيمته التسويقية حاليا، نحو 90 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".
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