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فن

جميلة الجميلات.. سلاف فواخرجي تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سلاف فواخرجي في الصورة باطلالة ناعمة حيث ارتدت فستانا باللون الأسود يكشف عن أنوثتها.

وتفاعل عدد كبير من محبيها مع الصورة وعلق بعضهم على الصورة، قائلا: "الجميلة، دخيل هالاسود، قمر، يحميكى، حياتى، جميلة الجميلات، مساء الجمال، منورة".

في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابرى وإخراج حسنى صالح.
جميلة الجميلات.. سلاف فواخرجي تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة
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