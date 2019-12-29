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فن

نادي سينما الأطفال يحتفل بالعام الجديد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:05 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
احتفل نادي سينما الأطفال الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بالعام الجديد مع الأطفال المشاركين بالفعاليات.

بدأ الاحتفال بعرض فيلم "35x50" اخراج "سبايروس رازيداكيس" وفيلم الرحلة إخراج "صوفيا لانديني" و"جريتزوس باناجيوتيس" و"تساكليس جورج".

وعقب عرض الأفلام اقيمت ندوة ادارتها الناقدة السينمائية، شاهندة محمد علي، لمناقشة الأفلام التى تم عرضها مع الجمهور.

كما نظم النادي مجموعة من الفقرات الفنية احتفالا بالعام الجديد وأعياد الكريسماس مع الأطفال المشاركين.

أقيمت فعاليات النادي تحت إشراف "ياسمين محمد" ظهر السبت بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن نادي سينما الأطفال يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة "فتحي عبد الوهاب السبت الرابع من كل شهر.
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