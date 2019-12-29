أيمن منصور: كهربا أساء للزمالك.. والجماهير لا تنسى الإساءة

أكد أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن رحيل محمود عبد المنعم "كهربا " عن نادي الزمالك جاء بطريقة غير مناسبة وغير مرضية للجماهير.



وقال خلال لقائه بفضائية "أون سبورت" :" عودة كهربا إلى نادي الزمالك من جديد صعب للغاية الجماهير والإدارة لن تقبل بعودة اللاعب".



وتابع أيمن منصور :" كهربا أساء لجمهور الزمالك.. ونادي الزمالك لا ينسى الإساءة".



وواصل أيمن منصور:" كهربا لو كان له حقوق كان يجب أن يطلبها بالطرق الشرعية والقانونية، ولكن رحيله بتلك الطريقة خطأ للغاية وأساء إلى الجماهير ".

