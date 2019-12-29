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أخبار العالم

بسبب خطأ فادح.. حذف تغريدة من حساب ترامب على تويتر بعد ساعات من نشرها

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:55 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
حذف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة بعد نشرها بقليل، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت "سي إن إن" إن حساب ترامب كان قد أعاد نشر تغريدة تحتوي على هجوم ضد "المبلغ" في أزمة الضغط المزعوم الذي مارسه ترامب على الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، والتي كانت السبب في بدء مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين لإجراءات عزله.

وأضافت أن التغريدة تضمنت ذكر هوية لذلك "المبلغ"، لكن من دون دليل يثبت صحة هذا الادعاء.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنها لاحظت أن حسابات مؤيدة لترامب ومناهضة للديمقراطيين فعلت الشئ نفسه، بحذف التغريدة بعد إعادة نشرها.

ولفتت إلى أن حساب ترامب أعاد نشر أكثر من 100 تغريدة تتحدث عن المبلغين منذ سبتمبر الماضي، لكن حتى الأسبوع الماضي، كان الحساب يتجنب إعادة نشر تغريدات تشير مباشرة إلى اسم المبلغ الأصلي، التي يتفق على وجوب حماية سرية هويته.

وتابعت أن البيت الأبيض لم يرد على طلب التعليق بخصوص إعادة نشر التغريدة وحذفها.
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