البيضة عند الفلاح| عمرو أديب يغنى على الهواء.. شاهد

استعرض الإعلامي عمرو أديب تقريرا مصورا عن معاناة أهل فيصل، بقيام شخص بغلق شارع على أرض ملكه بـ "لودر"، دون تحرك من الأجهزة المعنية.



وسخر عمرو أديب من الواقعة، خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سى مصر"، مغنيا على الهواء: "والبيضة عند الفلاح"، مضيفا: "هنعمل إيه في المحليات، بيحصل فين في العالم واحد يقفل شارع، الشوارع المقفولة، والعربيات الراكنة كل ده مسئولية المحليات".



واختتم: "إحنا مش ناقصين هم، نلاقي واحد قافل شارع، ويقولك من 5 سنين اتفتح ساعتين.. ليه هو قناة السويس"، متابعا: "البلد دي لما تقرر تعمل حاجة تخليها حلاوة سمسمية، ولما تطنش بتبق عجوة".