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روسيا اليوم: المتحف المصرى الكبير سجل رقما جديدا في موسوعة جينيس

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:46 ص
قناع الملك توت عنخ
قناع الملك توت عنخ اَمون
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إبراهيم القادري
عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو يوضح صورة قناع الملك توت عنخ اَمون مصنوع من أكواب القهوة ، حيث أوضح الفيديو أن المتحف المصرى الكبير سجل اليوم يوم السبت رقم جديد في موسوعة جينيس .

قام مجموعة من الشباب المصرى برسم أكبر صورة لقناع الملك توت عنخ اَمون مستخدمين في رسمها أكواب القهوة .

الملك توت عنخ آمون هو أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر، ويعدّ توت عنخ آمون من أشهر الفراعنة.

واللغز الذي أحاط بظروف وفاته إذ اعتبر الكثير وفاة فرعون في سن مبكرة جدًا أمرًا غير طبيعي وخاصة مع وجود آثار لكسور في عظمي الفخذ و‌الجمجمة، وزواج وزيره من أرملته من بعد وفاته وتنصيب نفسه فرعونًا.

كل هذه الأحداث الغامضة، والاستعمال الكثيف لأسطورة لعنة الفراعنة المرتبطة بمقبرة توت عنخ أمون التي استخدمت في الأفلام وألعاب الفيديو جعلت من توت عنخ آمون أشهر الفراعنة لألغاز وأسئلة لا تزال بلا جواب، اعتبرها البعض من أقدم الاغتيالات في تاريخ الإنسانية، خاصة انه توفي توت عنخ أمون صغير السن ودفن في مقبرته مقبرة 62 في وادي الملوك.

كان توت عنخ أمون بعمر التاسعة عندما أصبح فرعون مصر واسمه باللغة المصرية القديمة تعني "الصورة الحية للإله آمون"، كبير الآلهة المصرية القديمة.

عاش توت عنخ آمون في فترة انتقالية في تاريخ مصر القديمة حيث أتى بعد إخناتون الذي حاول توحيد آلهة مصر القديمة في شكل الإله الواحد الأحد.

وتم في عهد توت عنخ آمون العودة إلى عبادة آلهة مصر القديمة المتعددة. وتم اكتشاف قبره عام 1922 في وادي الملوك من قبل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وأحدث هذا الاكتشاف ضجة إعلامية واسعة النطاق في العالم.
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