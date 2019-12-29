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رياضة

كمال درويش: القيادة السياسية لها رؤية خاصة بشأن ممارسة الرياضة.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:57 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
قال كمال درويش، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، إن القيادة السياسية فى البلاد كان لها رؤية خاصة بشأن الرياضة وهو ما جعلها تولى اهتماما كبيرا بممارسة الرياضة.

وأضاف كمال درويش خلال خلال حديثه ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن هذا ظهر جليا، من خلال البند الذى تم وضعه فى الدستور، بشأن التأكيد على ضرورة ممارسة الرياضة.

وأوضح كمال درويش، أن الهدف من وراء الحملة التى ترعاها الدولة، هو ممارسة الرياضة بشكل يومي، من أجل صحة أفضل، دون الخوف من بذل مجهود.

وأشار كمال درويش إلى أن المكان الوحيد الذى بات مناسبا لممارسة الرياضة فيه، هو المدارس، بسبب ارتفاع أسعار الإشتراكات بالأندية.
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