50 صورة ترصد احتفال المتحف الإسلامي بمرور 116 عاما على افتتاحه

احتفل المتحف الإسلامي مساء أمس السبت بمرور 116 عاما على افتتاحه للمرة الأولى، والذي ظل طوال هذه السنوات صرحا عملاقا، وشاهدا على حضارات عديدة اجتمعت على أرض مصر وتواصلت معها.



د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف حرص على استقبال ضيوف الاحتفالية، ومنهم د. مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وإلهام صلاح مستشار وزير السياحة والآثار للمتاحف الجديدة، وأ.د جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية جامعة القاهرة، ود.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية ود. رشا كمال مدير التنمية الثقافية بمكتب وزير السياحة والآثار.



وافتتح د. ممدوح عثمان معرض ملتقى فناني وزارة الآثار الثاني بمشاركة 45 فنانا، ويضم المعرض 100 عمل فني بمجالات الفن.



‏كما يلقى المعرض الضوء على المواهب الفنية المختلفة، من فنون تشكيلية وأعمال أدبية وعزف وغناء، ويستمر المعرض 10 أيام، بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب معالى وزير الآثار.

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‏وكشفت رشا جمال رئيسة القسم التعليمي في المتحف أنه على هامش المعرض أقيمت مجموعة من الورش شارك فيها عدد من الأطفال الأسواياء وذوي الهمم، وقاموا فيها بالرسم والتلوين وسط الضحكات البريئة لهم.



وتابعت أنه على هامشية الاحتفالية قام القسم التعليمي بتنظم العديد من الورش للأطفال، ومنها تكوين مجسمات بالطين الأسوانى، وتنفيذ زخارف البلاطات الخزفية من خلال مقتنيات المتحف.



كما تم أيضًا تقديم مسرحية بعرائس البابيت قدمتها الفنانة رحمة محجوب مع فريق عمل القسم التعليمي،كذلك خيال الظل عن قصة فارسية باسم بهرام وازدة، وقد لاقت استحسان الجميع.



وشاركت في الاحتفالية هيئة قصور الثقافة، بتقديم عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية والتنورة، والفنانة علا بشير بعرض مسرحي، باستخدام عرائس الماريونت وخيال الظل، حيث صممت هذه العرائس لتعبر عن شخصيات من العصور الإسلامية تقوم بعرض تاريخ المتحف.

