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محافظات

الوادي الجديد تستعد لانطلاق مهرجان التمور المصرية الأول

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
بحث محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، سبل التعاون المشترك لتنظيم مهرجان التمور المصرية الأول بالمحافظة، والمقرر إقامته خلال شهر يناير المقبل.

جاء ذلك خلال لقائهما، السبت، بمقر وزارة الصناعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات في مجال تنمية ودعم الصناعات القائمة بالمحافظة وتسويقها، وتشجيع مناخ الاستثمار الصناعي وتيسير إجراءاته.

وأكد الزملوط - في بيان - أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطوير الصناعات الغذائية بالمحافظة، خاصة صناعة التمور لزيادة القيمة المضافة من عائد هذا المحصول الاستراتيجي، كما تم بحث تذليل العقبات ودعم وتشجيع الإقبال على المناطق الصناعية لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الوادي الجديد.
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