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فن

بفقرة كوميدية.. دنيا سمير غانم تدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
تمكنت دنيا سمير غانم، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر ، من خلال مقطع استلام جائزة أفضل ممثلة كوميدية في عام 2019 ، فى برنامج معكم.

وحقق مقطع الفيديو ما يقرب من مليون مشاهدة بعد طرحه بـ 24 ساعة فقط، ليحتل مركز متقدم فى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة.

وقدمت دنيا سمير غانم خلال الحلقة فقرة طريفة على الهواء، من خلال تجسيد شخصية لهفة، وبيلا، ولولي، وهدية، خلال استلام جائزة أفضل ممثلة كوميدية في عام 2019.

وأعربت دنيا سمير غانم، عن سعادتها بالفوز بجائزة أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء عام 2019، مقدمة الشكر للجمهور الذي صوت لها، والذي يشجعها دائما على تقديم أدوار مميزة.

وأضافت دنيا سمير غانم، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنها كانت متخوفة من رد فعل الجمهور على مسلسلها الكوميدي الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى سعادتها بنجاح المسلسل ونيل إعجاب الجمهور.

وأوضحت دنيا سمير غانم، أن المسلسل كان يتم عرض حلقاته الأولى، وكان يتم تصوير باقي الحلقات خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنها سعيدة أيضا بالغناء بلهجة خليجية لأول مرة، قائلة: "انا لهفة وشاملة أوي وماقدرش استغنى عن الغنا أو التمثيل".
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