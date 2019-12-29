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رياضة

عام 2020 .. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري وأبطال أفريقيا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:40 ص
الأهلي
الأهلي
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ريهام بكير
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة ، دون راحة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري.

ويلتقي الأهلي نظيره المقاصة يوم الأربعاء المقبل ، 1 يناير 2020 ، على ستاد السلام في تمام السابعة والنصف مساء.

يذكر أن الأهلي فاز مساء ، السبت، على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعن مباراة الأهلي القادمة ، في دوري أبطال إفريقيا ، فستكون مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات أمام بلاتينيوم الزيمبابوي على أرض الأخير يوم الجمعة 10 يناير 2020.
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