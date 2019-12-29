بسبب صور على هاتفه.. أمريكا تحاكم طالبا سعوديا

اعتقلت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية طالبا سعوديا يبلغ من العمر 19 عاما، بتهمة التغرير بفتاة قاصر.



وذكرت صحيفة "المرصد" السعودية نقلا عن تقارير صحفية أمريكية أن والد الفتاة تقدّم ببلاغٍ للشرطة متهمًا الطالب السعودي بالتغرير بابنته عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية والسفر من شيكاغو إلى أوهايو للقائها.



وأضافت التقارير أن الطالب السعودي احتفظ بصورٍ غير لائقة لفتاة قاصر، 14 عامًا، على هاتفه.



وأشارت التحقيقات إلى أن الطالب السعودي اعترف بعلاقته بالفتاة وأنه احتفظ بصور لها على هاتفه.



وحددت المحكمة مبلغ 35 ألف دولار كفالة للإفراج عنه إلى حين مثوله أمام المحكمة في يناير المقبل.

