إنتر ميلان يحدد القيمة المالية لبيع جابيجول

حددت إدارة إنتر ميلان الإيطالي سعر بيع عقد البرازيلي جابرييل باربوسا، مهاجم الفريق المعار إلى فلامنجو، حيث أبلغت وكيله بإحضار عرض بقيمة 20 مليون يورو من أجل السماح برحيله.



ويفضل جابيجول الانتقال إلى أحد الفرق الأوروبية خلال يناير القادم، لذلك رفض عرض ناديه الحالي فلامنجو لتمديد الإعارة أو شراء العقد بصورة نهائية، وفق ما أكده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، السبت.



وحاولت إدارة فلامنجو الحفاظ على هداف كوبا ليبرتادوريس لفترة أطول، بطلب من البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق، لكن جابيجول يريد اللعب في البريمرليج أو الليجا.



الجدير بالذكر أن أتليتكو مدريد يترقب وضع اللاعب حاليًا، بالإضافة إلى وجود اهتمام من جانب إيفرتون الإنجليزي بضمه، بحسب وسائل الإعلام الإنجليزية.