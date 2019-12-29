الصندوق الأسود وأشباح أوروبا ومش أنا.. نجمات يعدن للسينما بعد غياب فى 2020

يشهد عام 2020 عودة عدد من النجمات اللاتى غبن عن السينما المصرية لسنوات طويلة.. فى السطور التالية نرصد أبرز 3 نجمات قررن العودة للشاشة الكبيرة فى عام 2020 .



1- منى زكى

قررت العودة بفيلمين، الاول فيلم العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري، ويشارك فى بطولته أحمد السقا، ويسرا اللوزي، وظافر العابدين، وريم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ملئ بالإثارة ومشاهد الأكشن، التي تعتمد على المطاردات، أما العمل الثانى فيلم " الصندوق الاسود " ، الذى تتعاون فيه مع شريف سلامة .



2- هيفاء وهبى

تعود هى الأخرى إلى السينما المصرية بعد غياب، منذ أن قدمت فيلم "حلاوة روح"، حيث إنتهت من تصوير فيلم " أشباح أوروبا " ، ومن المقرر طرحه فى العام الجديد.



3- حلا شيحا

بعد ان اعتزلت الفن لأكثر من 13 عامًا قررت العودة للوقوف أمام شاشة السينما خلال عام 2020، من خلال فيلم " مش انا " ، الذى يقوم ببطولته تامر حسني.