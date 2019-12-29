في محاولة للتقرب من العرب .. شباب يهود يرددون النشيد الوطني السعودي

بالفيديو.. يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي 🇸🇦 في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكاpic.twitter.com/sSJhHCs9sv — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 27, 2019

انتشر مقطع فيديو على موقع التغريدات تويتر لمجموعة من اليهود يرددون النشيد الوطني السعودي، في محاولة منهم لكسب ود الدول العربية.أثار مقطع الفيديو الذي انتشر على تويتر ضجة واسعة بعد أن أرفقته صفحة إسرائيل بالعربية وفقًا لصحيفة المرصد، وكتبت فوقه "يهود يرددون النشيد الوطني السعودي".تم التقاط الفيديو في حفل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاحتفال بعيد "حانوكا" عند اليهود.وجاءت التعليقات بين مؤيد ومعارض لتلك الفكرة، بينما تظهر لافتة على شاشة العرض خلال ترديد النشيد وقد كتب عليها "المسلمين واليهود أصدقاء".جدير بالذكر أن عيد "حانوكا" يعرف باسم "عيد الأنوار" أيضًا، ويتم الاحتفال به خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر كل عام.