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منوعات

في محاولة للتقرب من العرب .. شباب يهود يرددون النشيد الوطني السعودي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:05 ص
حانوكا
حانوكا
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على موقع التغريدات تويتر لمجموعة من اليهود يرددون النشيد الوطني السعودي، في محاولة منهم لكسب ود الدول العربية.

أثار مقطع الفيديو الذي انتشر على تويتر ضجة واسعة بعد أن أرفقته صفحة إسرائيل بالعربية وفقًا لصحيفة المرصد، وكتبت فوقه "يهود يرددون النشيد الوطني السعودي".

تم التقاط الفيديو في حفل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاحتفال بعيد "حانوكا" عند اليهود.

وجاءت التعليقات بين مؤيد ومعارض لتلك الفكرة، بينما تظهر لافتة على شاشة العرض خلال ترديد النشيد وقد كتب عليها "المسلمين واليهود أصدقاء".

جدير بالذكر أن عيد "حانوكا" يعرف باسم "عيد الأنوار" أيضًا، ويتم الاحتفال به خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر كل عام.
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