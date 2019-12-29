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أخبار البلد

تجنب الموبايل للأطفال أقل من عامين.. الصحة العالمية تقدم نصائح لأولياء الأمور

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
في إطار حرصها الدائم علي المنشورات التوعوية للمواطنين، نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإرشادات والنصائح لأولياء الأمور التي تخص أطفالهم في الفترة العمرية من سنة إلى سنتين.

وكانت أبرز هذه بعض النصائح الروتين اليومي:-

- قضاء 3 ساعات متفرقة على مدار اليوم في الألعاب الحركية كالسباحة أو الجري أو كرة القدم.

- قضاء من 11 إلى 14 ساعة يوميا في النوم متضمنة وقت القيلولة وأوقات النوم والصحيان المتقطع.

- للأطفال أقل من عامين يجب تجنب الأنشطة التي لا تعتمد على الحركة كمشاهدة التلفاز أو الموبايل أو ألعاب الكمبيوتر.

- للأطفال أكثر من عامين ينصح بممارسة الألعاب الغير معتمدة على النشاط ساعة واحدة فقط يوميا.
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