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فن

قصى الخولي: عائلتي أصبحت 4 ملايين

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:36 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
احتفل قصى الخولى بوصول عدد متابعيه إلى 4 ملايين متابع، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " .

قال قصى الخولي عبر حسابه على انستجرام: "من أهم الأشياء بالحياة، العائلة والحب ، العائلة بتعني أننا نكون دائما جنب بعض وندعم بعض" .

وأضاف قصي: "لذالك حابب أقول لعائلتي إللي صارت ٤ مليون، شكرا من قلبي أنكم كنتوا دائما معي جنبي وتدعموني".

كان قصى الخولي، كشف مؤخرًا عن سر اعتذاره عن المشاركة في فيلم ماكو، رغم تعاقده على العمل، والتعاقد مع اللبنانى نيقولا معوض بدلًا منه، وذلك فى أحد البرامج التليفزيونية.

وأكد أن اعتذاره كان بسبب إصابة في ذراعه اليمنى، حيث تعرض لقطع في الوتر، وكان عليه أن يجري عملية جراحية في وقت تصوير الفيلم، ولأن أغلب مشاهده تحت الماء لم يستطع الاستمرار فيه.

وأوضح قصي الخولي أنه تأخر في إجراء الجراحة، مما استدعى أن يخضع أولًا لعلاج طبيعي قبل الخضوع للعملية.

"ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مليء بالذكريات.

فيلم "ماكو" بطولة نيقولا معوض، وبسمة، وناهد السباعى ، ومحمد مهران .
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