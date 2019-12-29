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النجمات يسيطرن على سينما 2020.. عودة منى زكى ورانيا يوسف بـ4 أفلام.. هيفاء وهبى تنافس بـ أشباح أوروبا.. وشيرين عبد الوهاب تظهر بميزانية ضخمة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
  • شيرين عبد الوهاب تعود بعمل غنائى صخم
  • كوميديا غادة عادل فى الخطة العامية

حالة من السيطرة النسائية تشهدها الساحة السينمائية خلال عام 2020، بعودة عدد من النجمات لتصدر المشهد، سواء عن طريق تقديم اعمال سينمائية يعتمد على بطولتهن بشكل منفرد، او من خلال الاشتراك فى أفلام سينمائية ضخمة.

- منى زكى
قررت العودة بفيلمين جديدين، الاول هو فيلم العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري، وتشارك فى بطولته بجانب أحمد السقا، ويسرا اللوزي، وظافر العابدين، وريم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ملئ بالإثارة ومشاهد الأكشن، التي تعتمد على المطاردات، أما العمل الثانى فهو فيلم "الصندوق الاسود"، الذى تتعاون فيه مع شريف سلامة.

2- هيفاء وهبى:
تعود هى الاخرى الى السينما المصرية بعد غياب طويل منذ ان قدمت فيلم " حلاوه روح " ، حيث انتهت من تصوير فيلم " أشباح أروبا " ، ومن المقرر طرحه فى العام الجديد ، ويشاركها فى البطولة مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوى.

3 - رانيا يوسف : 
تقدم فيلمين هذا العام الاول يحمل اسم "دماغ شيطان"، ويشاركها البطولة كل من باسم سمرة، عمرو عابد، سلوى خطاب، نادية خيري، أشرف طلبة، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، أما العمل الثانى فهو صندوق الدنيا ويشارك في بطولته كل خالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وعمرو القاضي، وفرح يوسف، ورابي عمرو سعد ، والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

4- غادة عادل 
تخوض تجربة فنية جديدة من خلال فيلم الخطة العامية، حيث من المقرر ان تجسد داخل الأحداث دور كوميدي، ويشاركها فى البطولة على ربيع.

5- شيرين عبد الوهاب : 
أعلنت عن تقديم تجربة سينمائية جديدة، يتم تصويرها خلال عام 2020 ، حيث تعود الى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم غنائى رصد له ميزانية ضخمة.
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