نشرة الفن.. أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها لـ التحريض على الفسق.. التحقيق مع فنانة مغربية شهيرة بتهمة ابتزاز شخصيات عامة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها بتهمة التحريض على الفسق
نشرت الراقصة جوهرة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " عددا من الصور عبر خاصية الاستورى.
التحقيق مع فنانة مغربية شهيرة بتهمة ابتزاز شخصيات عامة
على الرغم من نفى إدارة أعمال الفنانة دنيا بطمة خبر التحقيق معها ومع شقيقتها ابتسام، لوجود شبهات في تورطها بتمويل حساب على مواقع التواصل الإجتماعى ويسمى "حمزة مون بيبي" والذى يستهدف إبتزاز بعض المشاهير، إلا أن هناك تقارير أكدت أن الشرطة المغربية أجرت تحقيقا مع الفنانة المغربية.
مصطفى قمر يحكي لجمهوره أسعد لحظات حياته
شارك الفنان مصطفي قمر جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من المسجد النبوي الشريف خلال ادائه العمرة.
مخرج رسايل العشاق يهاجم البيت الفنى للمسرح
نشر الفنان محمد ابراهيم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن هجومه الشرس على البيت الفنى للمسرح وذلك بسبب مسرحية "رسايل العشاق".
أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها بتهمة التحريض على الفسق
نشرت الراقصة جوهرة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " عددا من الصور عبر خاصية الاستورى.
التحقيق مع فنانة مغربية شهيرة بتهمة ابتزاز شخصيات عامة
على الرغم من نفى إدارة أعمال الفنانة دنيا بطمة خبر التحقيق معها ومع شقيقتها ابتسام، لوجود شبهات في تورطها بتمويل حساب على مواقع التواصل الإجتماعى ويسمى "حمزة مون بيبي" والذى يستهدف إبتزاز بعض المشاهير، إلا أن هناك تقارير أكدت أن الشرطة المغربية أجرت تحقيقا مع الفنانة المغربية.
مصطفى قمر يحكي لجمهوره أسعد لحظات حياته
شارك الفنان مصطفي قمر جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من المسجد النبوي الشريف خلال ادائه العمرة.
مخرج رسايل العشاق يهاجم البيت الفنى للمسرح
نشر الفنان محمد ابراهيم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن هجومه الشرس على البيت الفنى للمسرح وذلك بسبب مسرحية "رسايل العشاق".