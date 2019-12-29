AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. البدء في إنشاء محطة كهرباء الخارجة في الوادي الجديد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
التقى محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أمس السبت، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، حيث بحث معه إجراءات البدء في إنشاء محطة كهرباء الخارجة الجديدة.

وأكد المحافظ، في بيان، اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز عروض الشركات الاستثمارية فى مجال الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات بالمحافظة، كما تم تقديم خريطة استثمارية لتوصيل الكهرباء لمناطق الاستثمار بكافة مناطق الوادي الجديد.

وأضاف الزملوط أنه تم تقديم الشكر نيابة عن أهالي المحافظة لوزير الكهرباء على جهود الوزارة في ربط المحافظة بخط كهرباء شرق العوينات البديل لخط نجع حمادي الذي يغذي المحافظة بالكهرباء والذي تجاوزت تكلفته 5ر1 مليار جنيه لدعم عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة وتلافي وقوع أي خسائر نتيجة وجود عطل بالخط الرئيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يفاجئ نواب الوادى الجديد بدعم مشروع دودة القز.. مدبولى: الحكومة تعمل وفق فقه الأولويات في تنفيذ المشروعات

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل وفق "فقه الأولويات" في تنفيذها للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات .. مستعدون لدعم مزارع تربية دودة القز أملا في تقليل واردات الحرير

الرئيس يفتتح عددا من المشروعات التنموية العملاقة بمدينة دمياط

محافظ الوادي الجديد: وزارة الكهرباء أوصت بتخفيض الأسعار لصغار المستثمرين

موارد وفرص حقيقية.. وزيرة التخطيط: الوادى الجديد تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات الحكومة فى الصعيد.. إنشاء 10 قرى نموذجية جديدة.. وخطة لجذب 50 ألف مواطن إلى المحافظة

غدا.. التشغيل التجريبي لخط كهرباء بلاط / شرق العوينات بتكلفة 1.5 مليار جنيه

ترشيحاتنا

الراقصة جوهرة رقصت بدون شورت وأدت حركات وإيماءات جنسية للزبائن ..ننشر حيثيات حبسها سنة

الكويت مهددة بـ زلزال مدمر | تفاصيل

مش ناقصين خواجات.. غضب عارم من جماهير الزمالك عقب التعادل مع زيسكو| شاهد

صالح جمعة ينشر صورة له من تدريب الأهلي .. شاهد

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض وصيفاً في مجموعته.. رد فعل مرتضي على التعادل.. والسحر يطارد الفريق

الزمالك بجد معمول له عمل | صلاح عبد الله يثير الجدل بعد تعادل الأبيض مع زيسكو

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

حادث مروع.. انقلاب مقطورة على طريق سريع وسحق عدد من السيارات | فيديو

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

حورية البحر.. لينا أحمد الفيشاوى تنشر صورة جريئة على انستجرام

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

قرار سعودي مفاجئ بشأن العمالة الإثيوبية.. تفاصيل

الكويت مهددة بـ زلزال مدمر | تفاصيل

اول رد فعل من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الزمالك امام زيسكو فى بطولة افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حورية البحر.. لينا أحمد الفيشاوى تنشر صورة جريئة على انستجرام

امسك متحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على شخصين تعمدا مضايقة النساء

بلا رحمة.. سعودي يعثر على رضيع داخل كيس أسود في صندوق قمامة.. فيديو