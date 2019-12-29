بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. البدء في إنشاء محطة كهرباء الخارجة في الوادي الجديد

التقى محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أمس السبت، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، حيث بحث معه إجراءات البدء في إنشاء محطة كهرباء الخارجة الجديدة.



وأكد المحافظ، في بيان، اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز عروض الشركات الاستثمارية فى مجال الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات بالمحافظة، كما تم تقديم خريطة استثمارية لتوصيل الكهرباء لمناطق الاستثمار بكافة مناطق الوادي الجديد.



وأضاف الزملوط أنه تم تقديم الشكر نيابة عن أهالي المحافظة لوزير الكهرباء على جهود الوزارة في ربط المحافظة بخط كهرباء شرق العوينات البديل لخط نجع حمادي الذي يغذي المحافظة بالكهرباء والذي تجاوزت تكلفته 5ر1 مليار جنيه لدعم عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة وتلافي وقوع أي خسائر نتيجة وجود عطل بالخط الرئيسي.