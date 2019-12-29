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منوعات

كأنها لوحة.. ناسا تنشر صورة مدهشة لدولة عربية من الفضاء

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:23 ص
المغرب
المغرب
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عزة عاطف
بين الصلصال والجبس وطبقات الحجر الرملي والجيري تشكلت جبال "الأطلس الصغير" في المغرب، وقد حاولت وكالة ناسا الأمريكية إبراز هذا الجمال في صورة فضائية تبدو وكأنها لوحة فنية.

نشرت وكالة ناسا الفضائية صورة مدهشة لجبال الأطلس الصغير باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء، مما كشف عن تنوع الصخور بألوانها الزاهية التي رسمت لوحة فنية طبيعية.

وتعتبر جبال الأطلس الصغير، قطعة من سلسلة جبال الأطلس تكونت بفعل تكسير صخور قاع المحيط لتنشأ مجموعة من الجبال التي تحمل صخورًا متنوعة من "الصلصال والجبس وطبقات الحجر الرملي والجيري".

وكتبت الوكالة فوق الصورة وفقًا لفوكس نيوز "التقطت الصورة جنوب غرب المغرب، وقد تم دمج نطاقات الأشعة تحت الحمراء، لتسليط الضوء بشكل كبير على أنواع الصخور المختلفة وتوضيح الطي المعقد".

جدير بالذكر أن الأطلس الصغير تشكلت قبل 80 مليون عام تقريبًا نتيجة تصادم الصفائح الأوراسية والتكتونية الإفريقية، وتعتبر أعلى قمة بها هي قمة "سيروا" حيث يبلغ ارتفاعها 3304 متر عن سطح البحر.
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