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فن

أحلى وأجدع نقيب فى الدنيا .. أوس أوس يهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:37 ص
عيد ميلاد اشرف زكى
عيد ميلاد اشرف زكى
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محمد بدران
هنأ محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بعيد ميلاده الـ59، الذي يوافق اليوم 29 ديسمبر.

وشارك "اوس اوس" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة النقيب، وعلق: "كل سنة وانت طيب يا احلى واجدع نقيب فى الدنيا وربنا يخليك لينا يحيى برج الجدى".

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أصدرت قرارا منذ عام بندب أشرف زكي من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى رئاسة أكاديمية الفنون.

الدكتور أشرف زكي حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة قسم إدارة الأعمال ، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام امتياز ، حصل على درجة الماجستير برسالة عنوانها "دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري"، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الإخراج المسرحي أكاديمية الفنون "مرتبة الشرف الأولى" عام 2002م في رسالة بعنوان "الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث"، عمل أستاذا مساعدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشغل منصب رئيس البيت الفني للمسرح، وهو نقيب لنقابة المهن التمثيلية، كما كان رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ورئيسا لاتحاد الفنانين العرب، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى، منها أمانة صندوق الاتحاد العام للنقابات الفنية، عضوية مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية مجلس إدارة دار الأوبرا، ورئاسة الهيئة العربية للمسرح .

كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2001 م، بالإضافة إلى جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2009م.

أحلى وأجدع نقيب فى الدنيا .. أوس أوس يهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده
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