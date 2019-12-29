الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو

كشف مقطع فيديو عن حيوان "كوالا" في موقف يفطر القلوب، بعد أن كان يلهث من العطش وسط درجات الحرارة المرتفعة في جنوب أستراليا.



وظهر الكوالا متشبثًا بـ العجلة الأمامية لـ دراجة هوائية وكأنه يطلب الماء من سائقتها في رجاء مؤلم، حيث طلب زجاجة المياه ثم وضعا في فمه وظل يشرب بسرعة وهو يلهث.



كان الكوالا البائس يشرب الماء على عجل في محاولة لتبريد جوفه وسط الحرارة الشديدة في أستراليا، حيث اقترب من مجموعة من راكبي الدراجات كانوا على طريقهم في اتجاه أديليد.



تقترب درجات الحرارة في تلك المنطقة من 40 درجة مئوية، تقول «آنا هيوسلر» إن المجموعة شاهدت حيوان الكوالا المسكين في منتصف الطريق عندما ذهبوا حول منحنى في ولاية جنوب أستراليا.



وأضافت: "كان من الطبيعي أن نتوقف للمساعدة في نقله من على الطريق، "كان عطش جدًا ولأنني أمددته بالماء من عدة زجاجات، فقد صعد فوق دراجتي.. لم نرى أي شيء من هذا القبيل سابقًا".