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أخبار البلد

مجانا.. انطلاق المشروع التأهيلي لتنمية مواهب ذوي القدرات الخاصة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:53 ص
الرئيس السيسي برفقة
الرئيس السيسي برفقة أطفال ذوي قدرات خاصة
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أ ش أ
أطلق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، أمس السبت، المشروع التأهيلي المجاني لتنمية المواهب لذوي القدرات الخاصة بمقر المركز بالزمالك.

وقال صادق إنه أحد المشروعات المهمة التي يتبناها المركز، موضحا أن هناك جمعيات خاصة تقوم بهذا الدور بمقابل مادي يرهق الكثير من الأسر المصرية.

وأضاف أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أمرت بأن يتبنى المركز هذا الموضوع مجاني؛ تخفيفا من الدولة على تلك الأسر، لافتا إلى أنها أمرت بتنفيذ المشروع حبا واحتراما لحق كل مصري في الفنون والثقافة وممارستها، وتحت إشراف المخرج خالد جلال، الذي وافق على لائحة المشروع المالية، وأشار إلى سرعة تنفيذه.
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