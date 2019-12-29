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حوادث

مصرع ربة منزل صدمها قطار بسوهاج

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:41 ص
صدى البلد
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خالد رياض
استقبل مستشفي طهطا العام بسوهاج، ربة منزل جثة هامدة عقب اصطدام قطار بها اثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد طهطا بإصطدام قطار بسيدة أثناء دخوله رصيف المحطة، وانتقل ضباط مباحث القسم.

وتبين من الفحص إصطدام القطار رقم 81 مميز "أسوان – القاهرة" بـ "صابرين.أ.ج" 30 عاما ربة منزل وتقيم بندر طهطا حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما نتج عنه وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، بسؤال شقيقها "حسين.ا.ج" 31 عاما حداد ويقيم بذات الناحية ونفي الشبهة الجنائية، لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.
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